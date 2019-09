OnePlus 7T भारत में आज होगा लॉन्च, इन फीचर्स से लैस होगा यह फ्लैगशिप फोन

वन प्लस भारत में आज अपना नया फ्लैगशिप फोन OnePlus 7T लॉन्च करने जा रहा है। वन प्लस-7 की सफलता के बाद कंपनी एक बार फिर से कुछ अहम बदलावों के साथ वन प्लस 7टी स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अपने इस नए फ्लैगशिप फोन को लेकर कंपनी ने कहा है कि वन प्लस 7टी इसके पुराने वर्जन का अपग्रेड स्मार्टफोन होगा। जिसमें बैक पैनल में ग्रेडिएंट डिजाइन के साथ मैट फिनिश दिया गया है ताकि यूजर्स को पसंद आ सके। फोन के टीजर को देखकर पता चलता है कि कंपनी इसमें तीन रियर कैमरे देने जा रही है।

इसके अलावा वन प्लस के इस अपग्रेड स्मार्टफोन OnePlus 7T में वार्प चार्जिंग 30टी और 90 हर्ट्ज़ फ्लूइड डिस्प्ले पैनल मिलेगा। जोकि पहले की तुलना में 60 हर्ट्ज फ्लूइड डिस्प्ले से काफी बेहतर होगा। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले फोन को पहले से और ज्यादा स्मूथ बनाएगा और खासकर गेम खेलने वाले यूजर्स को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कंपनी OnePlus 7T के डिस्प्ले में एक और अपडेट देने जा रही है। इस फोन में AMOLED स्क्रीन वो भी एचडीआर 10प्लस सपोर्ट करेगा।

