आ गया 16GB रैम और पावरफुल प्रोसेसर वाला धांसू गेमिंग स्मार्टफोन Nubia Red Magic 7 Pro, कैमरा भी शानदार

गेमिंग के शौकीनों के लिए न्यूबिया ने धांसू स्मार्टफोन रेड मैजिक 7 प्रो को लॉन्च कर दिया है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट लगा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 13 Apr 2022 12:45 PM

