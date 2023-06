'मेड इन इंडिया' होगा Nothing Phone (2), भारत में सस्ता हो सकता है पारदर्शी फोन

ऐप पर पढ़ें

ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जब पहला स्मार्टफोन लॉन्च करते ही कोई टेक कंपनी पूरी दुनिया में पहचान बना ले लेकिन यह कमाल अमेरिकी टेक कंपनी Nothing ने किया है। Nothing Phone (1) के साथ मिड-रेंज में अनोखे डिजाइन और धांसू फीचर्स के साथ नाम बनाने के बाद यह कंपनी दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने जा रही है। नई रिपोर्ट में पता चला है कि पहले फोन के सक्सेसर के तौर पर आ रहे Phone (2) को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा।

नथिंग का पहला फोन और अन्य ऑडियो डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जा रहे हैं और Nothing Phone (1) देश में लंबे वक्त तक 30,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन भी बना रहा। ऐसे में कंपनी ने नए Nothing Phone (2) की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने की घोषणा की है। अच्छी बात यह है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का असर इसकी कीमत पर भी पड़ेगा और इसे भारत में कम कीमत पर उतारा जा सकता है।

नथिंग इंडिया के VP ने दी जानकारी

आधिकारिक बयान में नथिंग इंडिया के VP और GM मनु शर्मा ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "नथिंग स्मार्टफोन्स की पहचान उनके अनोखे पारदर्शी डिजाइन के चलते है। इन डिजाइन्स के लिए हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और बेहतरीन इंजीनियरिंग की जरूरत होती है और इसके लिए हमने भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बेहतर की हैं और उनमें सुधार किया है।" उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यहां के ग्राहकों की मांग पूरी करने की दिशा में हमारा कदम है।

पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ा अपग्रेड

पिछले महीने नथिंग फाउंडर कार्ल पेई ने कहा था कि Phone (2) में Qualcomm Snapdragon 8 सीरीज का चिपसेट मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में नया फोन शानदार होगा। इसके अलावा पिछले Nothing Phone (1) से 0.15 इंच बड़ा डिस्प्ले और 200mAh ज्यादा क्षमता वाली बैटरी भी यूजर्स को मिलने वाली है। दावा है कि फोन 80 पर्सेंट बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आएगा, ऐसे में इसकी कीमत भी प्रीमियम होने की उम्मीद की जा रही है।

भारत में इसलिए कम हो सकती है कीमत

नथिंग अपना नया फोन भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो इसपर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स और कस्टम ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी। इसका फायदा ग्राहकों को डिवाइस की कीमत कम रखते हुए दिया जा सकता है। अगर कोई कंपनी बने-बनाए स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करती है तो उनकी कीमत मार्केट में ज्यादा रखनी पड़ती है। ऐपल भी भारत में जो आईफोन मॉडल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उन्हें कई प्राइस कट्स मिल चुके हैं। हालांकि, इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है।