Nothing यूजर्स के लिए नया साउंड बार पैक और रिंगटोन भी, ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

अमेरिकी टेक कंपनी नथिंग ने ग्रैमी अवॉर्ड नॉमिनेटेड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ग्रुप स्वीडिश हाउस माफिया के साथ कोलैबरेशन किया है। इसके चलते नथिंग स्मार्टफोन यूजर्स को उनके स्मार्टफोन में इस ग्रुप के नए एलबम के साउंड्स को पर्सनलाइज्ड रिंगटोन्स के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। यूजर्स को इन डिवाइसेज के Glyph इंटरफेस पर मिलने वाले नोटिफिकेशंस में भी नए साउंड पैक का सपोर्ट मिलेगा।

Nothing Phone (1) और Nothing Phone (2) दोनों स्मार्टफोन्स में यूजर्स को 1 अगस्त से Swedish House Mafia साउंड पैक और कस्टम रिंगटोन का फायदा मिलने लगा है। Glyph कंपोजर के साथ यूजर्स कस्टमाइज्ड Glyph रिंगटोन बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। Swedish House Mafia साउंड पैक के साथ यूजर्स को खुद की Glyph रिंगटोन रिकॉर्ड और प्रोड्यूस करने का विकल्प तो मिल ही रहा है, वे प्रीसेट रिंगटोन्स में से भी चुन सकते हैं।

कंपनी में इन्वेस्टर भी है स्वीडिश म्यूजिक ग्रुप

Swedish House Mafia म्यूजिक ग्रुप के मेंबर्स पहले ही कंपनी के निवेशकों में से एक हैं। नथिंग की शुरुआत कार्ल पेई ने साल 2020 में की थी और पहले ही फोन के खास डिजाइन के चलते इस कंपनी ने दुनियाभर में पहचान बना ली थी। बीते दिनों इसका दूसरा फोन Nothing Phone (2) लॉन्च हुआ है। ग्रुप ने हाल ही में अपना नया गाना 'See the light' रिलीज किया है, जिसे EA स्पोर्ट्स के फॉर्मूला 1 साउंडट्रैक एलबम में फीचर किया गया है।

ऐसे इस्तेमाल कर पाएंगे म्यूजिक साउंड पैक

अगर आपके पास नथिंग का स्मार्टफोन है तो नया म्यूजिक पैक इस्तेमाल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। नोटिफिकेशंस और साउंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नया साउंड पैक दिखेगा। इसपर टैप करने के बाद आपको प्रीसेट रिंगटोन्स तो मिल ही जाएंगी, साथ ही पर्सनलाइज्ड रिंगटोन्स कंपोज करने का मौका भी दिया जा रहा है। बता दें, Nothing के दोनों स्मार्टफोन भारत में फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट पर खरीदे जा सकते हैं।