अमेरिकी टेक कंपनी Nothing एक ऐसा नाम बन चुका है, जिसने बहुत कम वक्त में मार्केट में अपनी जगह और पहचान बनाई है। पिछले साल जुलाई में पारदर्शी बैक पैनल पर Nothing Phone (1) लॉन्च करने के बाद कंपनी ने इस साल Nothing Phone (2) लॉन्च किया है। अब सामने आया है कि ब्रैंड एक नए फोन पर काम कर रहा है, जो Phone (2) को टोन्ड डाउन वर्जन हो सकता है और Phone 2a के नाम से आ सकता है।

नथिंग ने आधिकारिक रूप से बेशक नए फोन से जुड़ी कोई जानकारी ना दी हो लेकिन लेटेस्ट लीक्स में पता चला है कि इसके मौजूदा डिवाइसेज से मिलते-जुलते डिजाइन वाला एक फोन जल्द मार्केट का हिस्सा बन सकता है। नए स्मार्टफोन की एक फोटो भी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर लीक हुई है। इस डिवाइस के कुछ की-स्पेसिफिकेशंस भी पता चले हैं। माना जा रहा है कि इसे Nothing Phone 2 के मुकाबले कम कीमत पर पेश किया जाएगा।

टिप्सटर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

लोकप्रिय टिप्सटर संजू चौधरी ने नए नथिंग स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है और इसके की-स्पेसिफिकेशंस के अलावा फोटो भी सामने आई है। प्रोडक्ट साइकल के हिसाब से नए फोन को Nothing Phone 3 माना जा सकता था लेकिन टिप्सटर ने इस बात पर जोर दिया है कि यह Phone 3 नहीं है। नए फोन को Nothing Phone 2a कहा जा रहा है और इसका मॉडल नंबर AIN142 सामने आया है।

लीक्ड डिजाइन रेंडर्स में फोन का बैक पैनल Nothing Phone (1) से मिलता-जुलता दिखा है। लीक हुई फोटो में फोन का डुअल कैमरा यूनिट और चिर-परिचित Glyph इंटरफेस दिख रहा है। इसके अलावा नए डिवाइस में भी पारदर्शी बैक पैनल देखने को मिला है।

ऐसे होंगे Nothing Phone 2a के फीचर्स

टिप्सटर ने बताया है कि नए फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसपर बीच में होल-पंच कैमरा मिलेगा। इसके अलावा नए फोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अगर इसे मिडरेंज का हिस्सा बनाया जाता है तो संभव है कि इसमें मिडरेंज 5G प्रोसेसर देखने को मिले। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड में भी कटौती की जा सकती है। हालांकि, क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव के चलते इसमें NothingOS के सभी फीचर्स मिलेंगे।