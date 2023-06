Nothing Phone (2) के बाद आएगी Nothing Smartwatch, क्या पारदर्शी होगा डिजाइन?

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी नथिंग अपना दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone (2) अगले महीने लॉन्च करने वाली है और इसका अनोखा डिजाइन टीज कर रही है। इस बीच संकेत मिले हैं कि फोन के बाद कंपनी का अगला प्रोडक्ट एक स्मार्टवॉच हो सकती है। नथिंग के पिछले सभी प्रोडक्ट्स और फोन पारदर्शी डिजाइन के साथ आए हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या कंपनी पहली पारदर्शी स्मार्टवॉच भी लेकर आएगी।

टिप्सटर्स की ओर से संकेत दिए गए हैं कि कार्ल पेई की कंपनी एक स्मार्टवॉच डिवेलप कर रही है, जिसे पहले ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हाल ही में पेई ने ट्विटर पर बताया था कि उन्होंने Samsung Galaxy Watch 5 Pro खरीदी है, और जाहिर किया था कि वह स्मार्टवॉचेज में रुचि ले रहे हैं। कई यूजर्स का मानना है कि पेई ने यह ट्वीट नए प्रोडक्ट लॉन्च के संकेत के तौर पर किया है।

पारदर्शी डिजाइन और केबल वाला फोन

Nothing Phone (2) को ग्लोबल मार्केट में 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और इसके बैक पैनल का डिजाइन टीजर्स में दिखा है। सामने आया है कि इस फोन का बैक पैनल भी Nothing Phone (1) की तरह ही ट्रांसपैरेंट होगा। यही नहीं, इस बार फोन के साथ मिलने वाली चार्जिंग केबल भी पारदर्शी रखी गई है, जिसका डिजाइन लीक्स में दिखा है। यही पारदर्शी डिजाइन कंपनी के ऑडियो वियरेबल्स में भी दिखा है और इसके प्रोडक्ट्स को खास बनाता है।

कंपनी ने फाइल किया एक नया ट्रेडमार्क

अगले लॉन्च के अलावा कंपनी आगे के प्लान्स पर भी काम कर रही है और तेजी से नए इनोवेशंस में जुटी है। कुछ महीने पहले ही Nothing की ओर से 'CMF by Nothing' नाम से एक ट्रेडमार्क फाइल किया गया है। टिप्सटर मुकुल शर्मा ने इसकी जानकारी दी थी लेकिन तब इससे जुड़ा कोई प्रोडक्ट सामने नहीं आया था। साथ ही यह भी नहीं पता चला था कि ट्रेडमार्क किस कैटेगरी के प्रोडक्ट से जुड़ा है।

मुकुल ने अब BIS सर्टिफिकेशन में कंपनी की ओर से फाइल की गई एक लिस्टिंग का पता लगाया है, जिसमें D395 मॉडल नंबर वाला प्रोडक्ट दिख रहा है। साथ ही संकेत मिले हैं कि यह एक स्मार्टवॉच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक टीजर शेयर नहीं किया है, ऐसे में नई वॉच के मार्केट में आने का ग्राहकों को कुछ महीने लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।