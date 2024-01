45W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा नथिंग का नया ट्रांसपेरेंट फोन, इतनी होगी कीमत

ऐप पर पढ़ें

अपने ट्रांसपेरेंट फोन के लिए पॉपुलर Nothing जल्द अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Nothing Phone (2a) की। ब्रांड इस फोन पर जोर-शोर से काम कर रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसके कई लीक और रुमर्स सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ब्रांड अपने नए फोन को Nothing Phone (2a) नाम से लॉन्च करेगा। लंदन स्थित कंपनी नथिंग के फाउंडर कार्ल पेई अपकमिंग फोन से जुड़ा एक रहस्यमय टीजर भी जारी कर चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगले महीने बार्सिलोना में होने वाले MWC इवेंट में कंपनी अपना नया फोन लॉन्च कर सकती है। अब, एक नए डेवलपमेंट में, फोन (2a) को एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है।

Nothing Phone (2a) में मिलेगा तेजतर्रार चार्जिंग स्पीड

दरअसल, नथिंग फोन (2a) को मॉडल नंबर A142 के साथ TUV सर्टिफिकेशन मिला है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह 45W वायर्ड चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करेगा। यह नथिंग फोन (2) जैसा ही है। सर्टिफिकेशन से फोन के अन्य डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। टीयूवी के अलावा, फोन को पहले ही बीआईएस और टीडीआरए सर्टिफिकेशन मिल चुका है जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिलता है।

लीक प्रोटोटाइप इमेज के अनुसार, नथिंग फोन (2a) में एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा जिसमें हॉरिजोंटल पोजिशन में दो कैमरा सेंसर (50MP मेन कैमरे के साथ) लगा होंगे। कैमरा आइलैंड ग्लिफ एलईडी लाइट स्ट्रिप्स से घिरा हुआ होगा। अपकमिंग फोन के फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन वाले 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आने की भी संभावना है।

गजब डील: मात्र ₹5799 में 25MP सेल्फी कैमरे वाला ओप्पो फोन, 24 हजार में हुआ था लॉन्च

इतनी हो सकती है Nothing Phone (2a) की कीमत

नथिंग फोन (2a) को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 प्रोसेसर से लैस होने की भी अफवाह है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इसे 8GB+128GB और 12GB+256GB कॉन्फिगरेशन और व्हाइट या ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इसके बेस मॉडल की कीमत 400 यूरो (लगभग 36 हजार) से कम होने की उम्मीद है।