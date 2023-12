इतनी होगी Nothing के सस्ते फोन की कीमत, ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ 50MP कैमरा भी

ऐप पर पढ़ें

ट्रांसपैरेंट बैक पैनल और LED लाइट्स वाले डिजाइन के स्मार्टफोन मार्केट का नया ट्रेंड बनाने वाले अमेरिकी ब्रैंड Nothing का अफॉर्डेबल फोन लॉन्च को तैयार है। कंपनी मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले कम कीमत पर Nothing Phone 2a लेकर आएगी और इससे जुड़े लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि Phone 2a कंपनी के मौजूदा फ्लैगशिप Nothing Phone 2 का टोन्ड डाउन वर्जन होगा।

कंपनी ने बेशक अपने नए फोन को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है लेकिन लीक्स में इसके डिजाइन से लेकर कीमत तक के संकेत मिले हैं। इस फोन को भारत में भी सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा गया है और माना जा रहा है कि कंपनी चुनिंदा हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस में कटौती करते हुए डिवाइस की कीमत कम रख पाएगी। उदाहरण के लिए, Phone 2a से वायरलेस चार्जिंग फीचर हटाया जा सकता है।

इतनी हो सकती है Phone 2a की कीमत

टिप्सटर योगेश ब्रार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर बताया है कि Nothing Phone 2a को अगले साल फरवरी में होने जा रहे इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) में पेश किया जाएगा। इसके अलावा योगेश ने बताया है कि नए फोन की कीमत 400 डॉलर के करीब हो सकती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 33,200 रुपये होता है।

लीक्ड फोटो में दिखा एकदम नया डिजाइन

नए फोन के प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्ट (PVT) यूनिट की फोटोज लीक हुई हैं, जिनके इसका नया डिजाइन सामने आया है। बता दें, PVT यूनिट्स किसी फोन का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले सीमित संख्या में बनाए जाते हैं जिससे डिवाइस की टेस्टिंग क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस के लिए की जा सके। इन फोटोज में फोन के सामने पंच-होल वाला डिस्प्ले और बैक पैनल पर बिल्कुल नया लुक दिख रहा है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल बीच में दिया गया है।

रीडिजाइन्ड बैक पैनल के अलावा नए Glyph इंटरफेस की चर्चा भी हो रही है। संभव है कि कंपनी Phone 2a में मौजूदा डिजाइन से हटकर नया LED लाइट्स इंटरफेस दे। हालांकि इसे भी मौजूदा डिवाइसेज की तरह कंट्रोल करने का विकल्प मिलता रहेगा।

Phone 2a के संभावित स्पेसिफिकेशंस

लीक्स और अफवाहों की मानें तो Nothing Phone 2a में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ मिल सकता है। इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है। Android 14 पर आधारित NothingOS के साथ आने वाले इस फोन के बैक पैनल पर 50MP डुअल कैमरा सेटअप मिलने की बात सामने आई है।