भारत में इतना सस्ता मिलेगा Nothing Phone 2a, लॉन्च से पहले देखें कीमत

अपने ट्रांसपेरेंट फोन के लिए पॉपुलर नथिंग अब एक और फोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में 5 मार्च को Nothing Phone 2a लॉन्च करेगी। जैसा कि नाम से पता चलता है, अपकमिंग स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप मॉडल नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह जुलाई 2022 में आए कंपनी के पहले फोन, Nothing Phone 1 का अपग्रेड है। कंपनी ने अभी तक न फोन के डिजाइन का खुलासा किया है, न किसी फीचर को टीज किया है। लेकिन लॉन्च से पहले ही Nothing Phone 2a से जुड़े कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, फोन के लीक डिजाइन रेडर्स भी ऑनलाइन सामने आ चुके हैं। अब एक टिप्स्टर ने फोन के खास स्पेसिफिकेशन और भारतीय कीमत का खुलासा किया है। आप भी देखें बजट में है या नहीं...

भारत में Nothing Phone 2a की कीमत

टिप्सटर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में दावा किया कि नथिंग फोन 2a की भारत में कीमत 30,000 रुपये हो सकती है। उन्होंने कहा कि फोन को अमेरिका में भी लिमिटेड रिलीज किया जा सकता है, जहां इसकी कीमत 400 डॉलर (लगभग 33,200 रुपये) होने की संभावना है।

Nothing Phone 2a की खासियत

टिपस्टर ने कहा कि अपकमिंग नथिंग फोन 2a को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर से लैस किए जाने की उम्मीद है। फोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड नथिंगओएस 2.5 के साथ भी आ सकता है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस OLED डिस्प्ले हो सकता है।

फोटोग्राफी के लिए, नथिंग फोन 2a में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिल सकता है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल का सेंसर मिल सकता है। टिप्स्टर ने कहा कि फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

पिछले लीक में दावा किया गया था कि नथिंग फोन 2a ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इसे दो कॉन्फिगरेशन - 8GB+128GB और 12GB+256GB में पेश किया जाएगा।

इतनी ही मौजूदा मॉडल की कीमत

बदा दें कि, जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए नथिंग फोन 2 की कीमत भारत में 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 36,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। दूसरी ओर, नथिंग फोन 1 के 8GB+128GB वेरिएंट को 29,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये और 12GB+256GB की कीमत 35,999 रुपये हैं।