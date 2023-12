ऐप पर पढ़ें

Nothing अपना तीसरा ट्रांसपेरेंट फोन जल्द लॉन्च करने वाली है। फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि ऑनलाइन ऐसी ढेरों रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जो हिंट देती हैं कि कार्ल पेई के नेतृत्व वाली कंपनी तीसरे हैंडसेट पर काम कर रही है। चूंकि इस साल जुलाई में भारत में नथिंग फोन 2 लॉन्च किया गया था, इसलिए ऐसी संभावना है कि अपकमिंग मॉडल जुलाई के आसपास लॉन्च किया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नथिंग का तीसरा फोन अफोर्डेबल Nothing Phone 2a होगा।

टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने एक्स पर शेयर किया है कि मॉडल नंबर A142 के साथ एक नथिंग स्मार्टफोन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) की वेबसाइट पर देखा गया है। मॉडल नंबर कथित Nothing Phone 2a के समान है, जिसका कथित तौर पर मॉडल नंबर AIN142 है। 91मोबाइल्स की रिपोर्ट बताती है कि मॉडल नंबरों के बीच मामूली अंतर "रिजनल डिफरेंस या इंटरनल आइडेंटिफायर्स के कारण" हो सकता है। टिप्स्टर का कहना है कि लिस्टिंग मॉडल नंबर NT03 के साथ एक बैटरी का भी सुझाव देती है, जो नथिंग फोन 2a के लिए बैटरी होने की उम्मीद है, जो कि फोन 1 और फोन 2 में मौजूद बैटरी से अलग साइज की हो सकती है।

Phone 2 से सस्ता होगा Phone 2a

Nothing Phone 2a के नथिंग फोन 2 से सस्ता वेरिएंट के तौर पर आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इसके टोन्ड डाउन हार्डवेयर के साथ आने की संभावना है। पहले लीक से हमें पता चला था कि फोन 2a में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। 91मोबाइल्स की रिपोर्ट बताती है कि कम कीमत के कारण फोन में LTPO पैनल नहीं होगा और इसमें मिड-रेंज स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट होगा।

पिछले लीक में अपकमिंग Nothing Phone 2a का एक लीक हुआ डिजाइन रेंडर भी दिखाया गया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि हैंडसेट में सभी नथिंग स्मार्टफोन की तरह ग्लिफ इंटरफेस और एक ट्रांसपेरेंट रियर कवर होगा। फोन को अभी भी डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ देखा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि फ्रंट कैमरे के लिए डिस्प्ले के टॉप पर एक सेंटर अलाइन पंच-होल कटआउट है।

लूट लो डील, ₹12949 में 100W चार्जिंग वाला 5G OnePlus फोन, मिलेगी 16GB रैम

Nothing Phone 2 की खासियत

नथिंग फोन 2 क्वालकॉम के 4nm स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 6.7 इंच फुल-एचडी (1080x2412 पिक्सेल) एलटीपीओ ओएलईडी स्क्रीन है। इसमें 45W वायर्ड और 5W Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी है। फोन के डुअल रियर कैमरा सेटअप में EIS और OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल 1/1.56-इंच सोनी IMX890 प्राइमरी सेंसर और अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस के साथ 50-मेगापिक्सेल सेंसर है। फोन में 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है।

टिप्स्टर अभिषेक यादव का ट्वीट

हमेशा के लिए ₹5000 सस्ता हुआ Nothing Phone 2

बता दें कि फोन (2) व्हाइट और डार्क ग्रे दो कलर ऑप्शन में आता है। कीमत में कटौती के बाद इसके 8GB+128GB डार्क ग्रे वेरिएंट को 39,999 रुपये में जबकि इसके 12GB+256GB (दोनों कलर) वेरिएंट को 44,999 रुपये और 12GB+512GB (दोनों कलर) वेरिएंट को 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

बता दें कि लॉन्च के समय 8GB+128GB (डार्क ग्रे) की कीमत 44,999 रुपये, 12GB+256GB (व्हाइट और डार्क ग्रे) वेरिएंट को 49,999 रुपये और 12GB+512GB (व्हाइट और डार्क ग्रे) को 54,999 रुपये है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए बंडर ऑफर की भी पेशकश की है। ऑफर के तहत, नथिंग फोन 2 खरीदने वाले ग्राहक, मात्र 1,999 रुपये में CMF by Nothing 65W GaN चार्जर खरीद सकेंगे, जिसे कंपनी ने 2,999 रुपये में लॉन्च किया थआ। यह ऑफर स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

(कवर फोटो क्रेडिट-techibeereview)