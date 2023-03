पहले फोन ने किया दुनिया पर राज, अब दूसरा Nothing Phone धूम मचाने को तैयार; ऐसे होंगे फीचर्स

ऐप पर पढ़ें

केवल एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दुनियाभर में अपना नाम बनाने वाली अमेरिकी टेक कंपनी Nothing अपना अगला डिवाइस लॉन्च करने को तैयार है। कंपनी फाउंडर और CEO कार्ल पेई ने जनवरी में बताया था कि कंपनी अगला स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने जा रही है। अब Mobile World Congress (MWC) 2023 टेक इवेंट में इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी कार्ल ने खुद कन्फर्म किए हैं।

सामने आया है कि Nothing Phone (2) को फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ उतारा जाएगा, ऐसे में इसकी कीमत मौजूदा डिवाइस के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। याद दिला दें, ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाला कंपनी का पहला फोन Nothing Phone (1) पिछले साल Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ उतारा गया था। इस साल आने वाले Nothing Phone (2) में Snapdragon 8 सीरीज का प्रोसेसर मिलने की पुष्टि हुई है।

परफॉर्मेंस के मामले में दमदार होगा नया फोन

Nothing Phone (2) में Snapdragon 8 Plus Gen 1 या फिर Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल सकता है। तीसरी संभावना इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च होने वाले किसी नए 8-सीरीज चिपसेट की हो सकती है। इतना तो तय है कि फ्लैगशिप रेंज प्रोसेसर के साथ नया Nothing Phone पिछले विकल्प के मुकाबले परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ज्यादा दमदार होगा। इस डिवाइस के कुछ अन्य की-स्पेसिफिकेशंस भी लीक हुए हैं।

ऐसे होंगे Nothing Phone (2) के स्पेसिफिकेशंस

कंपनी ने आधिकारिक रूप से Phone (2) के कोई फीचर्स कन्फर्म नहीं किए हैं लेकिन लीक्स और अफवाहों में कुछ की-स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। हालिया रिपोर्ट में Nothing Phone (2) का मॉडल नंबर A065 सामने आया है। इसमें 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिल सकता है। यूजर्स वर्चुअल रैम फीचर के साथ इसकी रैम क्षमता बढ़ा भी सकेंगे। फोन में 5000mAh क्षमता वाली बैटरी के अलावा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है।

मार्च में अगला प्रोडक्ट लाने वाली है Nothing

अगला Nothing स्मार्टफोन इस साल की तीसरी तिमाही में मार्केट में लॉन्च हो सकता है। कार्ल पेई ने कहा है कि कंपनी इस साल अमेरिकी मार्केट पर फोकस करेगी, ऐसे में भारत में इसका लॉन्च अभी कन्फर्म नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इसका अगला प्रोडक्ट मार्च में होगा लेकिन यह प्रोडक्ट क्या होगा, अब तक साफ नहीं है। यह ऑडियो प्रोडक्ट या वियरेबल हो सकता है।