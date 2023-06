Nothing Phone (2) इसी महीने करें ऑर्डर, सामने आ गई डेट; कीमत क्या होगी?

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी नथिंग अपना दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone (2) मार्केट में उतारने जा रही है और इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म हो गई है। भारत में यह स्मार्टफोन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर उपलब्ध होगा। इस फोन से जुड़ी ढेर सारी जानकारी पहले ही सामने आ गई है और अब कंपनी ने खुद बताया है कि इसे कब से प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। ग्राहक केवल टोकन अमाउंट का भुगतान करते हुए फोन सबसे पहले बुक कर पाएंगे।

Nothing Phone (2) को ग्लोबल और भारतीय मार्केट में 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा लेकिन इसी महीने के आखिर से इसके लिए प्री-ऑर्डर ओपेन किए जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि 29 जून की दोपहर 12 बजे के बाद से इस फोन से के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। जो ग्राहक सबसे पहले इस फोन की डिलिवरी चाहते हैं, उन्हें 2000 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट करते हुए इसे प्री-बुक करने का मौका मिलेगा। साथ ही कई ऑफर्स का फायदा भी उन्हें मिलेगा।

प्री-बुकिंग पर इन ऑफर्स का फायदा

नथिंग ने बताया है कि Nothing Phone (2) प्री-ऑर्डर करने वालों को इसके ऑडियो एक्सेसरी Ear (Stick) और अन्य एक्सेसरीज पर 50 पर्सेंट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। यानी कि नए फोन के साथ एक्सेसरीज आधी कीमत पर खरीदे जा सकेंगे। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में कैशबैक ऑफर का फायदा भी दिया जाएगा। बता दें, भारतीय मार्केट में Nothing Phone (2) की शुरुआती कीमत ऑफर्स के साथ 40 हजार रुपये से कम रखी जा सकती है।

कैसे होंगे Nothing Phone (2) के फीचर्स?

कंपनी ने फोन के कुछ टीजर्स शेयर किए हैं और कुछ फीचर्स भी कन्फर्म हुए हैं। डिजाइन की बात करें तो Nothing Phone (2) का डिजाइन पिछले Nothing Phone (1) से मिलता-जुलता होगा और इसके पारदर्शी बैक-पैनल के नीचे LED लाइट्स वाला Glyph डिजाइन देखने को मिलेगा। नया फोन अपग्रेड के तौर पर बेहतर प्रोसेसर और बैटरी परफॉर्मेंस के साथ आ सकता है। यही वजह है कि इसे मिडरेंज सेगमेंट के बजाय मिड-प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर उतारा जाएगा।

नए डिवाइस में नथिंग 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले फुल HD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दे सकती है। Nothing Phone (2) डुअल कैमरा के साथ आ सकता है लेकिन इसके सेंसर्स से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा। 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज ऑफर करते हुए इस फोन में 4700mAh की बैटरी 33W चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी जा सकती है। Android 13 पर आधारित NothingOS 2.0 इस फोन में मिलेगा।