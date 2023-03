Nothing Phone (2) भारत में एंट्री को तैयार, Nothing Ear (2) इयरबड्स की सेल शुरू; यहां से खरीदें

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing ने अपने स्मार्टफोन Nothing Phone (1) और पारदर्शी इयरबड्स के साथ भारत, यूरोप और अमेरिकी मार्केट में पहचान बनाई है और अब नए फोन के लॉन्च को तैयार है। Nothing Phone (2) को हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन मिला है, यानी कि इसे ग्लोबल मार्केट के साथ ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही कंपनी ने आज 28 मार्च से Nothing Ear (2) TWS इयरबड्स की सेल शुरू कर दी है। इन्हें ओरिजनल Ear (1) के अपग्रेड के तौर पर मार्केट में उतारा गया है।

Nothing Phone (2) को भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) पर देखा गया है, जहां से इसका भारत में लॉन्च कन्फर्म हुआ है। भारतीय टिप्सटर सुधांशु अंबोरे ने बताया है कि लिस्टिंग में यह फोन AIN065 मॉडल नंबर के साथ दिखा है। हालांकि नए नथिंग फोन के कोई फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं। MWC 2023 इवेंट में नथिंग CEO कार्ल पेई ने कन्फर्म किया था कि Nothing Phone (2) को Qualcomm Snapdragon 8 सीरीज प्रोसेसर के साथ उतारा जाएगा।

पिछले मॉडल के मुकाबले महंगा होगा Phone (2)

भारत में Nothing Phone (1) को मिडरेंज प्राइस पर खरीदा जा सकता है लेकिन नए डिवाइस को कंपनी प्रीमियम फीचर्स और प्रोसेसर देने वाली है। Nothing Phone (2) में 120Hz रिफ्रेश रेट वाले AMOELD डिस्प्ले के अलावा पारदर्शी बैक-पैनल मिल सकता है। इसे कंपनी 12GB रैम वाले इकलौते वेरियंट में उतार सकती है। 5000mAh बैटरी के साथ इसमें 256GB स्टोरेज मिल सकता है। नए डिवाइस में भी यूनीक Glyph इंटरफेस दिखेगा और इसे बड़े कैमरा अपग्रेड्स मिल सकते हैं।

Nothing Ear (2) इयरबड्स यहां से खरीदें आप

अगर आप नए Nothing Ear (2) वायरलेस इयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो भारत में इनकी सेल शुरू हो गई है। भारतीय मार्केट में नए इयरबड्स की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। इन्हें शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के अलावा Myntra और चुनिंदा स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

ऐसे हैं Nothing Ear (2) इयरबड्स के फीचर्स

नए Nothing Ear (2) को ट्रांसपैरेंट डिजाइन और केस के अलावा छोटे साइज में उतारा गया है। पॉलियूरेथीन और ग्रेफीन मैटीरियल के साथ इन्हें रीडिजाइन किया गया है और इनमें 11.6mm कस्टम डायनमिक ड्राइवर दिए गए हैं। कस्टम डायाफ्राम के साथ यूजर्स को बेहतरीन ऑडियो अनुभव मिलेगा। इन इयरबड्स में Hi-Res ऑडियो सपोर्ट के अलावा LHDC 5.0 दिया गया है और 40dB तक पर्सनलाइज्ड ANC सपोर्ट भी मिलता है। दावा है कि सिंगल चार्ज पर इनसे 36 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक ANC ऑफ होने पर मिलेगा और इन्हें केवल 10 मिनट चार्ज करने के बाद यूजर्स 8 घंटे म्यूजिक सुन पाएंगे।