कन्फर्म! इस दिन आ रहा है Nothing Phone (2), भारत में इतनी होगी कीमत

लंबे वक्त से दुनियाभर के ग्राहक अमेरिकी टेक कंपनी Nothing के लेटेस्ट स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च का इंतजार कर रहे थे और अब कंपनी ने इस डिवाइस की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। नथिंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन 11 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा और भारत में भी ग्राहक इसे अगले महीने खरीद पाएंगे। नया फोन बेहद अनोखे पारदर्शी डिजाइन के साथ आएगा।

कंपनी ने आधिकारिक अकाउंट से बताया है कि Nothing Phone (2) को अगले महीने की 11 तारीख को रात 8:30 बजे होने वाले इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। नथिंग CEO कार्ल पेई ने पहले ही संकेत दिए हैं कि डिजाइन के मामले में Nothing Phone (2) पिछले Nothing Phone (1) मॉडल जैसा ही हो सकता है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह दमदार और बेहतर होगा।

इतनी हो सकती है Nothing Phone (2) की कीमत

Nothing Phone (2) के जो फीचर्स अब तक सामने आए हैं, उनके हिसाब से इसकी कीमत 40 हजार रुपये के करीब हो सकती है। इस प्राइस सेगमेंट में Nothing Phone (2) की टक्कर OnePlus 11R और Pixel 7a से होगी। हालांकि, यह पिछले Nothing स्मार्टफोन के मुकाबले महंगा होगा जिसे 30,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

नए डिवाइस को ग्राहक भारत में शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। नथिंग ने अपने पहले ही स्मार्टफोन से दुनियाभर में पहचान बनाई है और पहले फोन की तरह ही दूसरे Nothing Phone (2) में भी पारदर्शी बैक पैनल के साथ आएगा और इसके अंदर खास LED लाइट्स वाला पैटर्न देखने को मिलेगा।

ऐसे होंगे Nothing Phone (2) के स्पेसिफिकेशंस

लीक्ड फीचर्स और रिपोर्ट्स की मानें तो Nothing Phone (2) में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले फुल HD+ रेजॉल्यूशन के साथ मिल सकता है और इसे 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। कंपनी अपने नए फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर के साथ 12GB रैम और 256GB स्टोरेज देने वाली है। इसमें Android 13 पर आधारित NothingOS सॉफ्टवेयर स्किन दी जाएगी।

फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4700mAh बैटरी मिल सकती है और इसे वायरलेस चार्जिंग के अलावा रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। Nothing Phone (2) के बैक पैनल पर वाइट और रेड कलर वाली LED लाइट्स का खास इंटरफेस मिल सकता है।