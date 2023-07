OMG: इतनी होगी Nothing Phone 2 की कीमत, देखें बजट में है या नहीं

ऐप पर पढ़ें

Nothing अपने नए फोन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी Nothing Phone 2 को 11 जुलाई को लॉन्च करेगी, जिसे Nothing Phone 1 के अपग्रेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन लॉन्च होने से पहले ही फोन डिवाइस के डिजाइन का खुलासा यूट्यूबर मार्केस ब्राउनली ने अपने डोप टेक वीडियो में कर दिया है। और अब एक टिप्स्टर ने फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज का खुलासा कर दिया है। अगर आप भी नथिंग फोन 2 खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इसका कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। चलिए डिटेल में जानते हैं अपकमिंग नथिंग फोन 2 में क्या है खास...

दमदार रैम और प्रोसेसर के साथ आएगा Phone 2

टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा शेयर की गई डिटेल्स के अनुसार, अपकमिंग नथिंग फोन 2 में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले होगा। डिवाइस में एडेप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। जैसा कि पहले नथिंग ने पुष्टि की थी, नथिंग फोन 2 क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में 12GB तक रैम और 256/512GB इंटरनल स्टोरेज होने की उम्मीद है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, फोन बॉक्स से बाहर एंड्रॉयड 13 पर काम करेगा, जिसके टॉप पर नथिंग ओएस 2.0 होगा। स्मार्टफोन को तीन साल का एंड्रॉयड ओएस अपडेट और चार साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा।

टिप्स्टर ने किया सारी डिटेल्स का खुलासा

फोन में 50 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरा

इसके अलावा, टिप्स्टर ने नथिंग फोन 2 के कैमरा स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा किया है। फोन में एलईडी फ्लैश के साथ पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप होगा। पीछे की तरफ कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा (सोनी IMX890 सेंसर) होगा जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसे 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ जोड़ा जाएगा। सेल्फी और वीडियो-कॉलिंग के लिए, फोन में 32 मेगापिक्सेल का कैमरा होगा।

भारत में इतनी होगी कीमत

सेफ्टी के लिए, फोन में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। फोन में वॉटर और डस्ट रेडिस्टेंट के लिए आईपी रेटिंग भी होगी। डिवाइस में 33W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी मिलेगी। जहां तक ​​कीमत की बात है, फोन की कीमत 42,000 रुपये से 43,000 रुपये के बीच हो सकती है।

Sold Out हुए प्री-ऑर्डर पास

कंपनी ने हाल ही में बताया कि नथिंग फोन 2 के प्री-ऑर्डर पूरी तरह से Sold Out हो चुके हैं, जल्द ही और पास को फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस 29 जून से फ्लिपकार्ट के माध्यम से भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 2000 रुपये में प्री-ऑर्डर पास खरीद सकते हैं, जो कि रिफंडेबल है। प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 8499 रुपये के नथिंग ईयर (स्टिक) को आधी कीमत में यानी 4250 रुपये में खरीदने का मौका मिल सकता है।