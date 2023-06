इतनी होगी Nothing Phone (2) की कीमत, स्टोरेज वेरियंट्स और कलर्स सब लीक

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone (2) अगले महीने 11 जुलाई को एक वर्चुअल इवेंट में लॉन्च करने जा रही है। Nothing Phone (1) के सक्सेसर के तौर पर आ रहे इस स्मार्टफोन में ढेरों अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। इस फोन की कीमत और स्टोरेज वेरियंट्स से जुड़ी जानकारी पहले ही सामने आ गई है। अपग्रेड्स के चलते इस फोन की कीमत भी पिछले मॉडल से ज्यादा हो सकती है।

फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट में यूरोपियन मार्केट में नए नथिंग स्मार्टफोन की कीमत से जुड़े संकेत दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में Nothing Phone (2) के स्टोरेज वेरियंट्स और कलर ऑप्शंस की जानकारी भी पहले ही दी गई है। सामने आया है कि परफॉर्मेंस और चिपसेट अपग्रेड के चलते इस फोन की कीमत Nothing Phone (1) के मुकाबले ज्यादा होगी। यह डिवाइस Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज ऑफर करेगा।

इतनी होगी Nothing Phone (2) की कीमत

रिपोर्ट की मानें तो नथिंग अपने नए डिवाइस को दो रैम और स्टोरेज वेरियंट्स में लॉन्च करेगी। पहले 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 729 यूरो (करीब 65,600 रुपये) हो सकती है। वहीं, दूसरे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 849 यूरो (करीब 76,500 रुपये) कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। दावा है कि Nothing Phone (1) की तरह ही इस हैंडसेट को भी ब्लैक और वाइट दो कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया जा सकेगा।

पिछले मॉडल के मुकाबले काफी महंगा है फोन

नथिंग ने अपने पहले स्मार्टफोन के साथ ही मार्केट में जगह बना ली थी और यूरोपियन मार्केट में इसे 469 यूरो कीमत पर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट के लिए लॉन्च किया गया था। भारत में इस डिवाइस को 30,000 रुपये से कम कीमत पर मिडरेंज सेगमेंट में खरीदा जा सकता है। हालांकि, नया फोन प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बनेगा और इसे कम कीमत पर नहीं खरीदा जा सकेगा। बता दें, पिछले मॉडल को कंपनी मिडरेंज Snapdragon 778G+ प्रोसेसर के साथ लेकर आई थी।

नथिंग के नए फोन Nothing Phone (2) को भी कंपनी ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ लेकर आएगी और 11 जुलाई को वर्चुअल इवेंट में इसे ग्लोबली पेश किया जाएगा। भारत में यह फोन लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। संभावित फीचर्स की बात करें तो नए फोन में 50MP ट्रिपल कैमरा के अलावा 32MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी दी जाएगी। यह फोन भी वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आ सकता है।