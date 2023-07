सपना नहीं हकीकत: ₹25,999 में खरीदें Nothing Phone 2, ऐसे उठाएं खास ऑफर का फायदा

ऐप पर पढ़ें

Nothing ने हाल ही में भारत में अपना दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone 2 को लॉन्च किया है। नथिंग फोन (2) खरीदने में रुचि रखने वाले और अपने मौजूदा नथिंग फोन (1) को एक्सचेंज करने की योजना बनाने वाले ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध है। आप अपने Nothing Phone 1 पर अधिकतम 14,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आइये डिटेल में जानते हैं Nothing Phone 1 को फोन 2 में अपग्रेड करने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे।

16,000 रुपये की छूट ऐसे मिलेगी

हालांकि पूरी एक्सचेंज छूट पाने के लिए डिवाइस की कंडीशन सही होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट नथिंग फोन 2 को प्री-ऑर्डर करने वाले खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे कुल छूट 16,000 रुपये हो जाएगी। आप फ्लिपकार्ट ऐप पर अपने फोन की एक्सचेंज वैल्यू भी चेक कर सकते हैं।

Nothing Phone 2 को ऐसे खरीद सकते हैं सबसे सस्ते में

नथिंग फोन (2) भारत में तीन स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है: 8GB/128GB, 8GB/256GB, और 12GB/256GB और कीमतें क्रमशः 44,999 रुपये, 49,999 रुपये और 54,999 रुपये हैं।

फोन (2) फ्लिपकार्ट पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और सिटी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध होगा।

