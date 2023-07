इंतजार खत्म! आज आ रहा है Nothing Phone (2), इतनी कीमत में मिलेंगे धांसू फीचर्स

ऐप पर पढ़ें

केवल एक स्मार्टफोन लॉन्च करके मार्केट में अपनी पहचान बनाने वाली अमेरिकी टेक कंपनी Nothing अब दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने जा रही है। इसे पिछले मॉडल Nothing Phone (1) के सक्सेसर के तौर पर पेश किया गया है और ढेरों अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। आज शाम 8:30 बजे Nothing Phone (2) को खास इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। इस इवेंट को कंपनी के यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स और आधिकारिक वेबसाइट पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा।

इतनी हो सकती है Nothing Phone (2) की कीमत

पिछले Nothing Phone (1) को मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया था और भारत में इसकी कीमत 30,000 रुपये के करीब है लेकिन Nothing Phone (2) को प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। इस फोन को कैमरा से लेकर प्रोसेसर तक में अपग्रेड्स मिलने वाले हैं और इसके पारदर्शी बैक पैनल में मिलने वाला Glyph LED लाइट्स इंटरफेस भी बेहतर हुआ है। 91Mobiles ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नए फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 49,999 रुपये हो सकती है। यह वाइट और ग्रे कलर ऑप्शंस में लॉन्च हो सकता है।

Nothing Phone (2) के संभावित स्पेसिफिकेशंस

नए फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले फुल HD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ मिल सकता है। Nothing Phone (2) पिछले मॉडल की तरह ही डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसमें Android 13 पर बेस्ड नया NothingOS 2.0 इस फोन में मिलेगा। फोन में 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज मिल सकता है। इसमें 4700mAh की बैटरी 33W चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फंक्शन सपोर्ट के साथ मिलेगी।

नथिंग ने अपनी पहचान पारदर्शी बैक पैनल में मिलने वाली लाइट्स के चलते बनाई थी, जिसे Glyph नाम दिया गया है। नए Glyph LED लाइट्स इंटरफेस का डिजाइन Nothing Phone (1) जैसा जरूर है लेकिन इसमें ज्यादा LED लाइट्स लगाई गई हैं। गोलाकार रिंग लाइट को इस बार छह हिस्सों में बांटा गया है और कैमरा मॉड्यूल के किनारे दी गई LED लाइट भी दो हिस्सों में बंटी है। पहले फोन में 12 LED लाइटिंग जोन थीं, जो अब बढ़कर 33 कर दी गई हैं।

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि अब बैक पैनल इस Glyph इंटरफेस के साथ कई सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी देगा, इनमें वॉल्यूम इंडिकेटर से लेकर टाइमर काउंटडाउन वगैरह शामिल हैं। अब Zomato और Uber जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स को Glyph इंटरफेस का सपोर्ट दिया गया है। यानी कि टैक्सी पिक-अप से लेकर फूड डिलिवरी की जानकारी बैक पैनल पर लाइट्स के जरिए मिल जाएगी। इस तरह बार-बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं रहेगी।