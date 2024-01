Free मिल रहा है Nothing Phone (2), मजेदार कॉन्टेस्ट लाई कंपनी; ट्राई करें

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing का जादू पूरी दुनिया में चल रहा है और ट्रांसपैरेंट बैक पैनल वाले इसके फोन खूब पसंद किए जा रहे हैं। जल्द ही कंपनी अफॉर्डेबल Nothing Phone 2a भी लॉन्च करने वाली है और इससे पहले इसके प्रीमियम मॉडल Nothing Phone (2) का गिव-अवे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चल रहा है। यानी किसी लकी यूजर को यह फोन फ्री दिया जाएगा।

समय-समय पर टेक कंपनियां अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स का गिव-अवे करती हैं। ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले यूजर्स में से लकी विनर्स चुने जाते हैं और उन्हें प्रोडक्ट्स फ्री दिए जाते हैं। ऐसे गिव-अवे का मकसद सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट जुटाना होता है और इसके साथ डिवाइसेज का प्रमोशन भी हो जाता है। अब ऐसा ही प्रोग्राम Nothing लेकर आया है।

इस तरह फ्री पा सकते हैं Nothing Phone (2)

कंपनी के अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन से जुड़े गिव-अवे का हिस्सा बनने के लिए यूजर्स को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

- सबसे पहले माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर जाएं।

- यहां आपको Nothing का अकाउंट @nothing सर्च करना है।

- इसके बाद आपको यह अकाउंट फॉलो करना होगा और इसपर दिख रहा गिव-अवे से जुड़ा पोस्ट रीशेयर करना होगा।

- आखिर में गिव-अवे ट्वीट पर कॉमेंट करना होगा।

ब्रैंड ने बताया है कि इतना करने के बाद जिसके कॉमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इस गिव-अवे के विनर की घोषणा 5 जनवरी को X पर ही की जाएगी। बता दें, नथिंग फोन 2 की भारतीय मार्केट में शुरुआती कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 39,999 रुपये रखी गई है।