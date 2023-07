पहली सेल! 3000 रुपये सस्ते में मिल रहा Nothing Phone (2), खरीदने पर महंगा गिफ्ट फ्री

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय अमेरिकी टेक ब्रैंड Nothing की ओर से बीते दिनों इसका नया स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च किया गया और आज 21 जुलाई को इस फोन की पहली सेल है। पहले सेल में ही लॉन्च ऑफर्स के चलते इस फोन को सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी दावा कर रही है कि Zero Hour Sale में फोन और नथिंग प्रोडक्ट्स फ्री पाने का मौका भी ग्राहकों को मिलने वाला है। लेटेस्ट मॉडल और डिस्काउंट पर खरीदने के लिए आज Flipkart का रुख करना होगा।

नथिंग स्मार्टफोन की सेल भारत में शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart के जरिए होगी और इसपर आज 21 जुलाई की दोपहर 12 बजे Phone (2) की पहली सेल होने वाली है। नए डिवाइस के पारदर्शी बैक पैनल पर कंपनी ने ढेरों LED लाइट्स वाला खास Glyph इंटरफेस दिया है, जो इसके स्मार्टफोन्स का डिजाइन सबसे हटकर बनाता है। दावा है कि पहली सेल में ग्राहकों को फोन और अन्य नथिंग प्रोडक्ट्स फ्री पाने का मौका दिया जाएगा। फोन के साथ Nothing Earstick इयरबड्स फ्री मिल सकते हैं।

इतनी कीमत पर मिलेगा Nothing Phone (2)

नथिंग ने अपने नए स्मार्टफोन को तीन रैम और स्टोरेज वेरियंट्स के साथ उतारा है। पहले 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है। दूसरा 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट 49,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, तीसरे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरियंट की कीमत 54,999 रुपये रखी गई है। यह फोन डार्क ग्रे और वाइट कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऑफर्स की बात करें तो Nothing Phone (2) के लिए HDFC बैंक या फिर Axis बैंक कार्ड्स के जरिए भुगतान की स्थिति में इसपर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं, यह फोन खरीदने पर 4,250 रुपये कीमत के Nothing Earstick वायरलेस इयरबड्स फ्री मिल रहे हैं। फोन नो-कॉस्ट EMI पर खरीदने का विकल्प भी दिया गया है।

ऐसे हैं Nothing Phone (2) के स्पेसिफिकेशंस

Phone (2) में 6.7 इंच का फुल HD+ फ्लेक्सिबल LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की सुरक्षा की सुरक्षा के साथ 120Hz तक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। यह डिस्प्ले 1600nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर वाले फोन में 12GB तक रैम, 12GB तक स्टोरेज और Android 13 बेस्ड NothingOS मिलता है। बैक पैनल पर 50MP OIS मेन सेंसर और 50MP सेकेंडरी लेंस दिया गया है। 32MP फ्रंट कैमरा वाले फोन की 4700mAh बैटरी 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग ऑफर करती है। इसे 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।