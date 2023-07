लॉन्च से पहले ही देख लें Nothing Phone (2) का जलवा, यूट्यूब पर सामने आया वीडियो

ऐप पर पढ़ें

कार्ल पेई की अमेरिकी टेक कंपनी नथिंग अगले सप्ताह 11 जुलाई को पारदर्शी बैक पैनल वाला अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने जा रही है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन के फीचर्स टीज किए जा रहे थे और अब इसका पूरा डिजाइन एक यूट्यूब वीडियो में सामने आ गया है। लोकप्रिय यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली ने इस फोन के बैक पैनल पर मिलने वाला Glyph इंटरफेस दिखाया है।

Nothing Phone (2) को पिछले Nothing Phone (1) के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है और इसका डिजाइन भी पिछले मॉडल से मिलता-जुलता है। हालांकि, नए फोन के Glyph LED लाइट्स इंटरफेस के डिजाइन में बदलाव किया गया है और इसे कुछ अपग्रेड्स भी दिए गए हैं। फोन के बैक पैनल पर मिलने वाली LED लाइट्स नोटिफिकेशंस आने से लेकर कॉल्स और चार्जिंग की जानकारी देती हैं। अब इन्हें और भी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है।

यूट्यूब वीडियो में दिखा Nothing Phone (2)

यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली ने ना सिर्फ Nothing Phone (2) का डिजाइन वीडियो में दिखाया है, बल्कि इसकी Nothing Phone (1) से तुलना भी की है। पिछले मॉडल को कंपनी ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शंस में लेकर आई थी, वहीं Nothing Phone (2) का ग्रे कलर वीडियो में दिखा है। पिछले टीजर्स से इस फोन का एक वाइट कलर वेरियंट भी कन्फर्म हुआ है। नए मॉडल में कर्व्ड रियर पैनल यूजर्स को देखने को मिलेगा और यह भी पारदर्शी बैक पैनल के साथ आएगा।

Glyph इंटरफेस को मिले हैं ये बड़े अपग्रेड्स

फोन के बैक पैनल पर मिलने वाला Glyph LED लाइट्स इंटरफेस डिजाइन के मामले में भले ही पिछले Nothing Phone (1) जैसा हो लेकिन इसमें ज्यादा LED लाइट्स दी गई हैं। वायरलेस चार्जिंग पैनल के चारों ओर दी गई लाइट को इस बार छह हिस्सों में बांटा गया है और कैमरा मॉड्यूल के आसपास दी गई लाइट भी दो हिस्सों में बंटी है। पहले फोन में 12 LED लाइटिंग जोन थीं, जो अब बढ़कर 33 पर पहुंच गई हैं। इन लाइट्स को थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए प्रोग्राम करने का विकल्प भी मिलेगा।

Nothing Phone (2) का बैक पैनल कई सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी LED लाइट्स के जरिए दे सकेगा, जिनमें वॉल्यूम इंडिकेटर से लेकर टाइमर काउंटडाउन तक शामिल है। सबसे बड़ा अपग्रेड इस बार Zomato और Uber जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स को Glyph इंटरफेस का सपोर्ट देने से जुड़ा है। अब पिक-अप से लेकर फूड डिलिवरी जैसी जानकारी बिना फोन की स्क्रीन ऑन किए बैक पैनल पर लाइट्स के जरिए मिल जाएगी। बाकी ऐप्स को भी ऐसा विकल्प आने वाले दिनों में मिल सकता है।