Nothing Phone (2) का अनोखा डिजाइन लीक, पारदर्शी फोन का केस सामने आया

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing का अभी केवल एक स्मार्टफोन Nothing Phone (1) मार्केट में है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है। अब कंपनी इसके सक्सेसर के तौर पर Nothing Phone (2) लॉन्च करने को तैयार है और इससे जुड़ी काफी जानकारी कन्फर्म कर दी गई है। अब इस स्मार्टफोन का एक TPU केस सामने आया है। इस केस के चलते फोन के डिजाइन से जुड़ी नई जानकारी भी पता चल गई है।

बीते दिनों Nothing Phone (2) के कुछ रेंडर्स ऑनलाइन लीक हुए थे और इसका डिजाइन सामने आया था लेकिन उन डिजाइन्स को लेकर कंपनी फाउंडर और CEO कार्ल पेई ने सफाई दी है। कार्ल ने एक ट्वीट में पिछले रेंडर्स और डिवाइस डिजाइन को 'फेक' बताया था। हालांकि, लीक्ड TPU केस से मिली जानकारी भी पिछले फोन से मिलते-जुलते डिवाइस की ओर इशारा करती है।

नए केस से मिले डिजाइन से जुड़े संकेत

/LEAKS की ओर से Nothing Phone (2) केस की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें दिख रहा है कि स्पीकर वेंट्स, टाइप-C पोर्ट, माइक्रोफोन और बाकी कटआउट्स फोन की किस पोजीशन पर हैं। फोन के बैक पैनल पर दो कटआउट दिख रहे हैं, जिनमें से एक दो कैमरा लेंसेज और बाकी दूसरा फ्लैश के लिए मिल सकता है। केस में दिखे कटआउट पहले लीक हुए रेंडर्स से मेल खाते हैं।

कयास लग रहे हैं कि अभी दिखे केस को डिवाइस के साथ इन-बॉक्स कंटेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी कि Nothing Phone (2) का प्रोटेक्टिव कवर ना सिर्फ डिवाइस की सुरक्षा करेगा बल्कि इसके साथ पारदर्शी स्मार्टफोन का आइकॉनिक डिवाइस भी बेहतर ढंग से देखा जा सकेगा। इस केस में कोनों पर अतिरिक्त सुरक्षा देखने को मिली है, जिससे फोन को गिरने पर टूटने से बचाया जा सके।

ऐसे हो सकते हैं Nothing Phone (2) के फीचर्स

नए नथिंग फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले फुल HD+ रेजॉल्यूशन के साथ मिल सकता है और इसे 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल सकता है। पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि Nothing Phone (2) में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चला है कि इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ Android 13 पर आधारित NothingOS मिलेगा।

कंपनी Nothing Phone (2) में 4700mAh क्षमता वाली बैटरी दे सकती है और इसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा नए फोन में वायरलेस चार्जिंग भी दी जाएगी। कंपनी ने वादा किया है कि इसके डिवाइसेज को तीन बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए जाएंगे। ईको-फ्रेंडली डिजाइन के लिए इस फोन को सस्टेनेबल मैटीरियल से तैयार किया जाएगा और इसमें एल्युमिनियम फ्रेम मिलना तय है।