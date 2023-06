Nothing Phone (2) लॉन्च रेडी! पारदर्शी डिजाइन, अनोखी बैक लाइट्स.. और भी बहुत कुछ

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing ने अब तक केवल एक ही स्मार्टफोन Nothing Phone (1) मार्केट में उतारा है लेकिन दुनियाभर में बड़ा नाम बन चुकी है। कंपनी ने अपने इकलौते डिवाइस में पारदर्शी बैक पैनल और LED लाइट्स वाला अनोखा डिजाइन दिया है, जिसने हर किसी को आकर्षित किया। अब इसके सक्सेसर के तौर पर Nothing Phone (2) लॉन्च को तैयार है। कंपनी ने अब इस फोन के डिजाइन से जुड़े संकेत दिए हैं और इसके ढेरों फीचर्स भी सामने आ चुके हैं।

Forbes के साथ हुए इंटरव्यू में ब्रैंड CEO कार्ल पेई ने वादा किया है कि Nothing Phone (1) के मुकाबले नया मॉडल बड़ा अपग्रेड होगा और इस डिवाइस के डिजाइन से जुड़े संकेत भी मिले हैं। सामने आया है कि Nothing Phone (2) भी पारदर्शी बैक पैनल के साथ आएगा लेकिन इसमें LED लाइट्स के साथ नया Glyph इंटरफेस मिल सकता है। साथ ही इस इंटरफेस में पहले के मुकाबले ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे।

पहले फोन से किया दुनिया पर राज, अब दूसरा Nothing फोन धूम मचाने को तैयार

Nothing Phone (2) का संभावित डिजाइन

रिफ्रेशिंग लुक के लिए Nothing Phone (2) के बैक पैनल में बदलाव किए जा सकते हैं और टीजर में लाल रंग की लाइट ब्लिंक होती दिख रही है। पिछले Glyph इंटरफेस में सफेद रंग की सिंगल कलर LED लाइट्स दिखी थीं, जो नोटिफिकेशन और कॉल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। नए फोन में इन विकल्पों के अलावा कई पैटर्न्स लाइट्स के साथ मिल सकते हैं।

ऐसे हो सकते हैं Nothing Phone (2) के फीचर्स

Nothing Phone (2) में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है और इसमें Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलने की बात कन्फर्म हुई है। हाई-एंड चिप मिलने का मतलब है कि इसे प्रीमियम प्राइस सेगमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। लेटेस्ट नथिंग डिवाइस में Android 13 पर आधारित NothingOS मिलेगा, जिसमें कई खास फीचर्स मिलने वाले हैं।

Nothing Phone (1) को सबसे पहले Android 14 अपडेट, डिस्काउंट पर खरीदने का मौका

डिवाइस के कैमरा स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं लेकिन पिछले फोन में मिलने वाले 50MP डुअल कैमरा के मुकाबले इसे अपग्रेड मिलना तय है। इस डिवाइस में 4700mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकती है। Phone (1) की तरह ही इसमें भी वायरलेस रिवर्स चार्जिंग फीचर दिया जा सकता है। कंपनी इसे जुलाई में लॉन्च करने वाली है और इसे कई कलर ऑप्शंस में पेश किया जा सकता है।