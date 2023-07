सिर चढ़ कर बोल रही Nothing Phone 2 की दीवानगी, खरीदने के लिए स्टोर में लगी लाइन

ऐप पर पढ़ें

Nothing Phone 2 Demand Too High: Nothing Phone 2 आखिरकार भारत में आ गया है। नथिंग फोन 2 के मोस्ट अवेटेड लॉन्च के बाद फैन्स फोन को सबसे पहले खरीदने के लिए नथिंग ड्रॉप्स इवेंट में उत्सुकता से कतार में खड़े थे। नथिंग ने भारत में अपना दूसरा फोन- फोन 2 लॉन्च किया, जिससे टेक प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा हो गया। लंदन, न्यूयॉर्क और बेंगलुरु में आयोजित नथिंग ड्रॉप्स इवेंट ने बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि सैकड़ों लोग SOHO स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़े थे, बेसब्री से फोन 2 पाने का इंतजार कर रहे थे। भारत के बेंगलुरु में भी फोन के लिए ये उत्साह अपने चरम पर था।

Nothing Phone 2 के रिलीज़ होने से पहले ही लोगों के बीच काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। फ्लिपकार्ट पर इस फोन के प्री-ऑर्डर पास भी सोल्ड आउट हो गए थे। फोन 2 के लिए 500 से अधिक लोग धैर्यपूर्वक घंटों तक कतार में खड़े रहे, जो नथिंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे थे।

Nothing Phone 2 की खासियत इसमें मौजूद पीछे स्थित ग्लिफ़ इंटरफ़ेस है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर है, फोन 2 अब तक का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन अनुभव प्रदान करता है। शानदार फोटोग्राफी के लिए शक्तिशाली 50MP का डुअल रियर कैमरा और LTPO तकनीक के साथ 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले शामिल है।

आधिकारिक रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने वालों के लिए, फोन 2 भारत में 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से ओपन सेल में उपलब्ध होगा। फोन 2 फ्लिपकार्ट पर 39,999 रुपये की एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर कीमत पर उपलब्ध है जिसमें विभिन्न बैंक शामिल हैं।