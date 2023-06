केवल 2000 रुपये में बुक करें Nothing Phone (2), मिल रहे हैं शानदार ऑफर्स

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय टेक कंपनी नथिंग का नया स्मार्टफोन Nothing Phone (2) अगले महीने भारतीय मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और इसे पिछले Phone (1) के अपग्रेड के तौर पर पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीदा जा सकेगा, जहां अभी से इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहकों को केवल टोकन अमाउंट का भुगतान करना है और उनका प्री-ऑर्डर स्लॉट रिजर्व हो जाएगा।

ग्लोबल मार्केट में और भारत में Nothing Phone (2) की लॉन्च डेट 11 जुलाई तय की गई है लेकिन उससे पहले फोन के प्री-ऑर्डर ओपेन हो चुके हैं। आज 29 जून की दोपहर 12 बजे से प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं और ग्राहक फ्लिपकार्ट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भी नया पारदर्शी फोन सबसे पहले खरीदना चाहते हैं तो 2000 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट कर इसे प्री-ऑर्डर पास खरीद सकते हैं। इस पास के जरिए 8 जुलाई से फोन प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा।

आधी कीमत पर मिलेंगे Nothing एक्सेसरीज

अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाकर Nothing Phone (2) प्री-ऑर्डर पास खरीदते हैं तो कंपनी के स्टाइलिश TWS इयरबड्स Ear (Stick) और बाकी एक्सेसरीज को 50 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद आधी कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। Ear (Stick) को 8499 रुपये के बजाय 4250 रुपये में, Phone (2) Case को 1299 रुपये के बजाय 499 रुपये में, Phone (2) स्क्रीन प्रोटेक्टर 999 रुपये के बजाय 399 रुपये में और Nothing (Power) 45W चार्जिंग एक्सेसरी 2499 रुपये के बजाय 1499 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ खास डिस्काउंट भी मिलने वाला है।

Nothing Phone (2) के संभावित स्पेसिफिकेशंस

पिछले लीक्स और अब तक सामने आए टीजर्स से नए फोन के कुछ फीचर्स पहले ही कन्फर्म हो चुके हैं। Nothing Phone (2) का बैक डिजाइन पिछले Nothing Phone (1) से मिलता-जुलता होगा और इसके पारदर्शी बैक-पैनल के नीचे भी LED लाइट्स वाला Glyph डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा Phone (2) में बेहतर प्रोसेसर और बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगी। यह फोन मिड-प्रीमियम प्राइस सेगमेंट का हिस्सा बन सकता है।

फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले फुल HD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ मिल सकता है। Nothing Phone (2) डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसमें Android 13 पर बेस्ड नया NothingOS 2.0 इस फोन में मिलेगा। 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेजके अलावा इस फोन में 4700mAh की बैटरी 33W चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकती है।