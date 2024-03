Nothing लवर्स के लिए खुशखबरी: Phone 2a के आने से पहले 8000 रुपए सस्ता मिल रहा Phone 2

ऐप पर पढ़ें

Nothing Phone (2) at Discount: Nothing कल अपना जोरदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन Phone 2a को लॉन्च करने वाला है। नथिंग फोन 2a में दो 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरे और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होंगे। फोन के मिड बजट सेगमेंट में आने की उम्मीद है। लेकिन Phone 2a के लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 2 बहुत सस्ता मिल रहा है। फ्लिपकार्ट Phone 2 को 8000 रुपये के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। डिटेल में जानते हैं बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के बारे में:

Nothing Phone (2) पर जबर छूट

बता दें कि नथिंग फोन 2 के 12GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन को 44,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। लेकिन फ्लिपकार्ट इस फोन को अभी सेल में 36,999 रुपये में बेच रहा है। यानी की आपको सीधे 8,000 रुपये की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, नथिंग ने आईसीआईसीआई बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए 2,000 रुपये की विशेष छूट की भी घोषणा की है। इसके अलावा, ग्राहक पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 30,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगा।

Nothing Phone (2) स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Nothing Phone (2) में 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट है। फोन की डिस्प्ले HDR10+ और Corning Gorilla Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है। नथिंग का ये फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। यह फोन 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है।

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Nothing Phone (2) में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर दिया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन (EIS) सपोर्ट करता है। रियर पैनल में 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर दिया है। फोन के फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है। फोन में 4700mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ ही चार साल तक कंपनी हर दूसरे महीने सिक्योरिटी अपडेट रिलीज करेगी।

