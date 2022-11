पहली बार ₹9999 में लें ट्रांसपैरेंट लुक वाला Nothing Phone 1, यहां से खरीदें

ऐप पर पढ़ें

इस साल Nothing ने अपने यूनिक डिजाइन और अद्भुत परफॉर्मेंस वाला पहला फोन Nothing Phone 1 लॉन्च किया। फोन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ही प्लेटफॉर्म पर नथिंग फोन 1 पर बंपर छूट और एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर के साथ नथिंग फोन (1) मात्र 9,999 रुपये में मिल रहा है। अगर आप भी इस ट्रांसपैरेंट फोन को खरीदने के लिए डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे, तो सही समय आ गया है। यहां देखें फ्लिपकार्ट और अमेजन में से कहां सबसे सस्ता मिल रहा है Nothing Phone 1...

Nothing Phone 1 फ्लिपकार्ट ऑफर

फ्लिपकार्ट पर 37999 रुपये एमआरपी वाला Nothing Phone 1 (Black, 8GB+128GB) पूरे 27 फीसदी छूट के साथ मात्र 27,499 रुपये में मिल रहा है। विशेष रूप से, सिक्योर पैकेजिंग कॉस्ट के रूप में आपको फोन के लिए 29 रुपये अधिक देने होंगे।

क्या फोन अभी भी आपके बजट में नहीं है? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस फोन को और कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना स्मार्टफोन है, तो आप एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर फोन पर 17,500 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाने के बाद नथिंग फोन 1 की कीमत घटकर महज 9999 रुपये रह जाती है। फ्लिपकार्ट फोन पर कई बैंकिंग ऑफर भी देता है। बैंकिंग ऑफर की डिटेल आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Nothing Phone 1 अमेजन ऑफर

ब्लैक कलर में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला Nothing Phone 1 आज अमेज़न पर 20 प्रतिशत छूट के साथ 30,400 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर आप Nothing Phone 1 पर 13,300 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दोनों का फायदा उठाने के बाद फोन की कीमत गिरकर 17,100 रुपये हो सकती है। फ्लिपकार्ट की तरह Amazon भी फोन पर बैंकिंग ऑफर देता है। बैंकिंग ऑफर की डिटेल आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं।