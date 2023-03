₹7499 में आपका हो सकता है Nothing Phone (1), पारदर्शी फोन पर मिल रहे धांसू बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing अगले कुछ महीनों में Nothing Phone (2) लॉन्च कर सकती है लेकिन इसे प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है। अभी मिडरेंज सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स में से एक बने हुए Nothing Phone (1) को बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को एक्सचेंज ऑफर के साथ 10,000 रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस डिवाइस पर चुनिंदा बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

फ्लिपकार्ट पर चल रही Big Saving Days Sale 2023 कल 15 मार्च को खत्म हो रही है और इससे पहले Nothing Phone (1) को बड़ी छूट पर खरीदा जा सकता है। बड़े फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं और एक्सचेंज डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाया जाए तो इसे बजट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन की जो बात इसे बाकियों से अलग बनाती है, वह है इसका पारदर्शी डिजाइन। डिवाइस के रियर पैनल पर LED लाइट्स वाला Glyph इंटरफेस दिया गया है।

पहले फोन ने किया दुनिया पर राज, दूसरा Nothing Phone धूम मचाने को तैयार, सामने आए फीचर्स

बंपर छूट पर खरीद सकते हैं Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) की भारत में शुरुआती कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट के लिए 37,999 रुपये रखी गई थी और फ्लिपकार्ट पर 25 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद इसे 28,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। 9,500 रुपये के इस फ्लैट डिस्काउंट के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से EMI लेनदेन पर 10 पर्सेंट अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद फोन की कीमत 27,499 रुपये रह जाएगी।

नया नथिंग फोन खरीदने के लिए अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो फ्लिपकार्ट की ओर से 20,000 रुपये तक के एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है। अगर इसका पूरा फायदा मिलता है तो फोन केवल 7,499 रुपये में आपका हो जाएगा। हालांकि, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

Nothing स्मार्टफोन को मिला सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट, आए कई नए फीचर्स

ऐसे हैं Nothing Phone (1) के स्पेसिफिकेशंस

नथिंग के डिवाइस में 6.55 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz तक हाई रिफ्रेश-रेट के साथ आता है। फोन के फ्रंट और रियर पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 की सुरक्षा दी गई है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसके लिए हाल ही में Android 13 पर आधारित सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट किया गया है।

कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके रियर पैनल पर 50MP मेन कैमरा Sony IMX766 सेंसर के अलावा 50MP सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स की बात करें तो इसमें 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है। इस डिवाइस में मिलने वाली 4500mAh बैटरी को 33W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है।