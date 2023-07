बधाई हो: ₹28000 सस्ता मिल रहा पुराना Nothing Phone, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम

ऐप पर पढ़ें

ट्रांसपेरेंट बनाने वाली कंपनी Nothing आज अपना दूसरा फोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसकी कीमत कितनी होगा, इसका खुलासा को लॉन्च के बाद ही हो पाएगा लेकिन उससे पहले पुराना मॉडल यानी Nothing Phone (1) भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आप पुराने मॉडल पर मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 28 हजार रुपये कम में खरीद सकते हैं। फोन अपनी ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस के लिए दुनियाभर में पॉपुलर है। चलिए डिटेल में जानते हैं Nothing Phone (1) पर मिल रहे ऑफर के बारे में...

फोन पर पूरे 27,950 रुपये का एक्सचेंज बोनस

Amazon पर Nothing Phone (1) का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला ब्लैक कलर मॉडल 31,715 रुपये में मिल रहा है। लेकिन फोन पर मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को कम कर सकते हैं। दरअसल, अमेजन फोन पर 27,950 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रहा है। यानी अगर आपको पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो आप फोन पर बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं।

मान लीजिए, यदि आप पुराने फोन पर पूरे एक्सचेंज बोनस का लाभ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो Nothing Phone (1) 8GB+256GB कॉन्फिगरेशन वाले ब्लैक कलर वेरिएंट की कीमत मात्र 3,765 रुपये (31,715 रुपये - 27,950 रुपये) रह जाएगी। है ना कमाल की डील! इससे पहले की डील खत्म हो जाए, तो यह ऑफर लपक लीजिए।

(नोट- एक्सचेंज ऑफर की राशि पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी। अमेजन फोन पर बैंक ऑफर भी दे रही है। खरीदारी करने से पहले अमेजन की वेबसाइट पर जाकर ऑफर के बारे में पूरी डिटेल अच्छी तरह से चेक कर लें।)

Nothing Phone 1 की खासियत

फोन में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ 5G प्रोसेसर से लैस है। फोन में 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन नथिंग ओएस 1.5 पर बेस्ड एंड्रॉयड 13 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी लेंस और 50 मेगापिक्सेल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस है। सेल्फी के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सेल का लेंस है। फोन में 33W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4500 एमएएच बैटरी है। फोन में सेफ्टी के लिए फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है।