Nothing Ear 1 Earbuds खरीदने का प्लान बनाने वालों को बड़ा झटका, बजट से बहार है कीमत

टेक कंपनी वनप्लस (OnePlus) के पूर्व सह-संस्थापक कार्ल पेई (Carl Pei) के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने वह अपनी नई कंपनी Nothing का पहला प्रोडक्ट दुनियाभर में लॉन्च करने जा रहे हैं। कंपनी एक नए TWS Earbuds को 27 जुलाई को वैश्विक स्तर पर पेश कर रही है। इन ईयरबड्स को हाल ही में एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ टीज़ किया गया है, ये एक ऐसा यूनिक डिजाइन होगा जो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। इन बड्स को उतारने का का उद्देश्य Apple AirPods का मुकाबला करना होगा। अब इस बड्स के लॉन्च से पहले, Carl Pei ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ईयरबड्स के साथ-साथ कंपनी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

Nothing Ear 1 Earbuds की कीमत

कंपनी ने TWS ईयरबड्स की ग्लोबल कीमत GBP 99 यानी लगभग 10,200 रुपये रखी है। हालांकि अभी इस प्रोडक्ट की भारत में क्या कीमत होगी इस बात की जानकारी नहीं मिली है। Nothing के इन खास ईयरबड्स का मुकाबला Google Pixel Buds A-Series और Samsung Galaxy Buds Live के साथ होगा। Nothing के इन ईयरबड्स की कीमत 2nd जनरेशन AirPods की कीमत से कम रखी गई है। यूके में AirPods की कीमत GBP 159 (लगभग 16,400 रुपये) है। वहीं भारत में नथिंग के प्रोडक्ट की सेल फ्लिपकार्ट के माध्यम से की जाएगी।

Nothing Ear 1 Earbuds की खासियतें

नए नथिंग ईयर 1 में तीन हाई-डेफिनिशन माइक्रोफोन और शानदार बिल्ड क्वालिटी के माध्यम से एएनसी सपोर्ट होगा। टेकक्रंच को दिए इंटरव्यू में, पेई ने बताया कि इयरबड्स में एयरपॉड्स प्रो के समान स्पेसिफिकेशन्स होंगे, जो नथिंग ईयर 1 से लगभग दोगुना महंगा है। कंपनी ने स्टॉकहोम बेस्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन फर्म Teenage Engineering के साथ साझेदारी की है। Teenage Engineering को इंडस्ट्रियल डिजाइन में बेहतरीन डिजाइन और स्पेशलाइज़ेशन के लिए जाना जाता है।