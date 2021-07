Nothing Ear 1 ईयरबड्स हुआ भारत में लॉन्च, यूनिक डिज़ाइन और कई शानदार फीचर्स से हैं लैस, जानिए कीमत

Nothing Ear 1 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफ़ोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। Nothing एक नया यूके-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, जो OnePlus के सह-संस्थापक कार्ल पेई की कंपनी है। नथिंग ईयर 1 ट्रू वायरलेस ईयरफ़ोन को कंपनी के पहले प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इस ईयरबड्स का डिजाईन काफी अनोखा है, ऐसे डिजाईन अभी तक किसी ईयरबड्स का नहीं है। ये ईयरफोन ट्रांसपेरेंट लुक में हैं। लुक के साथ ही Nothing Ear 1 कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएं हैं, जिसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन और वायरलेस चार्जिंग शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:- स्मार्टफोन को चोरी होने से बचाने के लिए जरूर इंस्टाल करें ये Apps, वापस मिल जाएगा खोया हुआ Phone

Nothing Ear 1 की भारत में कीमत और उपलब्धता

नथिंग ईयर 1 ट्रू वायरलेस ईयरफ़ोन को 5,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। नथिंग ईयर 1 की कीमत ग्लोबल मार्केट की तुलना में भारत में काफी अधिक किफायती हैं। यूएस में इनकी कीमत 99 डॉलर यानी लगभग 7,400 रुपये है, यूके में जीबीपी 99 (लगभग 10,200 रुपये), और यूरोप में 99 यूरो (लगभग 8,700 रुपये) है। ट्रू वायरलेस इयरफ़ोन भारत में मिड-रेंज ट्रू वायरलेस सेगमेंट में ओप्पो, सोनी, सैमसंग और एंकर साउंडकोर जैसे ब्रांडों को टक्कर देंगे। हालांकि, प्रीमियम फीचर्स और डिजाइन से नथिंग ईयर 1 को इस भीड़-भाड़ वाले सेगमेंट में अलग खड़ा करने में मदद मिलेगी। Nothing Ear 1 को भारत में 17 अगस्त से फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा।

Nothing Ear 1 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

इन ईयरफोन्स का डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट है। इसका केस भी ट्रांसपेरेंट ही है। इन ईयरफोन्स में आपको चार्जिंग इंडिकेटर लाइट दिखेगी, जो बंद केस में बाहर से ही दिखाई देती है। चार्जिंग की बात करें तो Nothing Ear 1 केस USB Type-C और Qi वायरलेस चार्जिंग मोड सपोर्ट करता है। केस में बैटरी से पावर खींचने के लिए ईयरपीस मैग्नेटिक तरीके से अटैच होते हैं। इन ईयरबड्स पर बैटरी लाइफ 5.7 घंटे की है और केस के साथ कुल 34 घंटे तक चलने का दावा किया गया है। यूएसबी टाइप-सी के जरिए फास्ट चार्जिंग के साथ कंपनी के अनुसार, 10 मिनट के चार्ज में 8 घंटे तक का प्लेबैक मिल सकता है।

नथिंग ईयर 1 में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर मिलता है। आसपास की आवाज़ को आसानी से सुनने के लिए इसमें मौजूद ट्रांसपेरेंसी मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। Nothing Ear 1 में प्लेबैक, नॉइस कैंसिलेशन व ट्रांसपेरेंसी मोड और वॉल्यूम के आसान कंट्रोल के लिए टच कंट्रोल मिलते हैं। कंट्रोल्स और अन्य फीचर्स को इस्तेमाल करने और कस्टमाइज़ करने के लिए कंपनी ने एक ऐप भी बनाया है। इस ऐप में इक्वलाइज़र सेटिंग्स, फास्ट पेयरिंग और फर्मवेयर अपडेट के साथ-साथ इन-ईयर डिटेक्शन जैसे फीचर्स मौजूद हैं। Nothing Ear 1 ब्लूटूथ 5.2 के जरिए आसान और मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम हैं।