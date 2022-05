Nokia का धमाका! लॉन्च किए 5 जबरदस्त डिस्प्ले वाले नए बजट Smart TV; 14,499 रुपये से शुरू है कीमत

नोकिया (Nokia) ने भारत में 2022 के टीवी की रेंज के तहत कई नए एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। कंपनी ने 32 इंच के एचडी मॉडल से लेकर 55 इंच के 4K यूएचडी स्मार्ट टीवी तक 5 नए स्मार्ट टीवी को पेश किया

इस खबर को सुनें