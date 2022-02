हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरा और जबर्दस्त डिस्प्ले के साथ आया Nokia G21 स्मार्टफोन, तीन दिन तक चलती है बैटरी

50MP कैमरा और जबर्दस्त डिस्प्ले के साथ आया Nokia G21 स्मार्टफोन, तीन दिन तक चलती है बैटरी

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 14 Feb 2022 10:01 AM

इस खबर को सुनें