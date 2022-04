हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Nokia लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! कल लॉन्च होगा यह धांसू फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा 90Hz डिस्प्ले

Nokia लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! कल लॉन्च होगा यह धांसू फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा 90Hz डिस्प्ले

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 25 Apr 2022 04:44 PM

इस खबर को सुनें