Nokia G21 के फुल फीचर्स और डिज़ाइन लीक: मिलेंगे तीन तगड़े कैमरे, 5050mAh बैटरी और बहुत कुछ

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Nokia G21 के फुल फीचर्स और डिज़ाइन लीक: मिलेंगे तीन तगड़े कैमरे, 5050mAh बैटरी और बहुत कुछ

Nokia G21 के फुल फीचर्स और डिज़ाइन लीक: मिलेंगे तीन तगड़े कैमरे, 5050mAh बैटरी और बहुत कुछ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 05 Feb 2022 08:56 AM

इस खबर को सुनें