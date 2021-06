8000 रुपये से कम में लॉन्च हुआ Nokia C20 Plus, मिलेंगे महंगे फ़ोन जैसे फीचर्स

HMD Global ने चीन में Nokia C20 Plus नाम से एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है। जैसा कि इस फोन के नाम से पता चलता है यह फोन Nokia C20 एंट्री-लेवल स्मार्टफोन का अपडेटेड वर्जन है, जो अप्रिले में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था। C20 Plus Android 11 Go पर चलता है और यह C20 की तुलना में बड़ी बैटरी और ज्यादा कैमरों के साथ आया है। इस फोन के साथ ही कंपनी ने BH-205 TWS ब्लूटूथ हेडसेट और SP-101 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को भी लॉन्च किया है।

Nokia C20 Plus की कीमत

Nokia C20 Plus की कीमत 699 युआन (यानी 7,955 रुपये) रखी गई है। इसे चीन में 16 जून से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हैंडसेट ओशन ब्लू और ग्रेफाइट ब्लैक जैसे दो रंगों में पेश हुआ है।

Nokia C20 Plus के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Nokia C20 Plus एक पॉलीकार्बोनेट-बॉडी हैंडसेट है जिसमें 6.5-इंच HD+ डिस्प्ले है। स्मार्ट फोन में आगे की तरफ 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। वहीं फोन के बेक में ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 8-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सेल डेप्थ सेंसर कैमरा है।

डिवाइस में 3 जीबी रैम के साथ यूनिसोक एससी9863ए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। यह एंड्रॉइड 11 गो वर्जन और 32 जीबी स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। अधिक स्टोरेज के लिए आप 256 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड फोन में डाल सकते हैं।

डिवाइस में 4,950mAh की बैटरी है जो केवल 10W के चार्जर को सपोर्ट करती है। इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। लेकिन यह फ़ोन फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है। इस फोन में उपलब्ध अन्य सुविधाओं में डुअल सिम, 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 4.2, जीपीएस, माइक्रोयूएसबी और एक 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं।