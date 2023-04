खुल गया राज: ₹7999 में आ रहा है नोकिया का दमदार फोन, 256GB तक स्टोरेज मिलेगा

ऐप पर पढ़ें

Nokia भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने पिछले महीने Nokia C12 और Nokia C12 Pro स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। अब एक और सी-सीरीज हैंडसेट - Nokia C12 Plus लाइनअप में जुड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि नोकिया का नया फोन 8 हजार रुपये से भी सस्ता होगा। नोकिया ने अभी सोशल मीडिया पर अपकमिंग लॉन्च को टीज करना शुरू नहीं किया है, लेकिन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर नोकिया 12 प्लस की माइक्रो-साइट लाइव हो गई है।

माइक्रो साइट ने Nokia C12 Plus की शुरुआती कीमत के साथ फोन के सारे स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है। माइक्रो साइट के अनुसार, भारत में Nokia C12 Plus की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये होगी। साथ ही, अपकमिंग सी-सीरीज स्मार्टफोन एक यूनीएसओसी प्रोसेसर से लैस होगा। आइए डिटेल में जानते हैं Nokia C12 Plus के बारे में सबकुछ...

खुशखबरी: हमेशा के लिए सस्ता हुआ OnePlus 10R, कीमत में भारी कटौती, नई कीमत बजट में

Nokia C12 Plus के बेसिक स्पेसिफिकेशन

अपकमिंग सी-सीरीज स्मार्टफोन में एचडी प्लस (720×1520 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन और वॉटरड्रॉप नॉच के साथ 6.3 इंच का डिस्प्ले होगा। फोन ऑक्टा-कोर UniSoC प्रोसेसर से लैस होगा और इसमें 2GB रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। फोन एंड्रॉइड 12 (गो एडिशन) के साथ प्री-लोडेड आएगा।

अपकमिंग सी-सीरीज स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सेल के रियर कैमरे से लैस होगा जो एक एलईडी फ्लैश को सपोर्ट करेगा। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में 4000mAh की बैटरी मिलेगा। चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें एक माइक्रो-यूएसबी पोर्ट मिलेगा।

माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट से फोन के स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकेगा। इसमें दो नैनो सिम कार्ड को सपोर्ट और इसमें 3.5 एमएम ऑडियो जैक भी होगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई 802.11 b/g/n और ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट मिलेगा। Nokia C12 Plus लाइट मिंट, चारकोल और डार्क सियान कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

पहली बार ₹23000 में मिल रहा 200MP कैमरे वाला 5G मोटो फोन, 70 हजार है MRP

स्पेसिफिकेशन के आधार पर, अपकमिंग Nokia C12 Plus, Nokia C12 और Nokia C12 Pro के समान दिखता है। इसमें वही UniSoC प्रोसेसर, वही 6.3-इंच डिस्प्ले और वही कैमरे हैं। लिस्टिंग से पता चलता है कि Nokia C12 Plus भारत में 7999 रुपये से शुरू होगा। हालांकि, Nokia C12 Pro फोन के 2GB+64GB वैरिएंट की कीमत 6999 रुपये है। इसलिए, हमें सटीक कीमत के लिए Nokia C12 Plus के लॉन्च होने का इंतजार करना चाहिए।