Nokia के 2 जबर्दस्त स्मार्टफोन हो गए सस्ते, जानें नई कीमत

अगर आप नोकिया (Nokia) के स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। नोकिया के दो धांसू स्मार्टफोन पहले के मुकाबले और किफायती हो गए हैं। यह स्मार्टफोन Nokia 3.4 और Nokia 5.4 हैं। नोकिया के यह दोनों ही स्मार्टफोन पहले के मुकाबले 1,000 रुपये सस्ते हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि शानदार स्पेसिफिकेशंस वाले नोकिया के इन स्मार्टफोन्स की कीमत अब क्या हो गई है।



अब इतनी हुई इन स्मार्टफोन की कीमत

Nokia 3.4 स्मार्टफोन की कीमत इससे पहले तक 11,999 रुपये थी। अब इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये हो गई है। वहीं, Nokia 5.4 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत पहले 13,999 रुपये थी। अब इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये हो गई है। यह कीमत 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट की है। 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाले Nokia 5.4 की कीमत अब 14,499 रुपये हो गई है। नोकिया मोबाइल इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए इन दोनों स्मार्टफोन के नए प्राइस की जानकारी दी है।



Love the latest Nokia smartphones? Get your hands on the trusted Nokia 3.4 and Nokia 5.4. Now at an incredible price. #Nokia3dot4 #Nokia5dot4 pic.twitter.com/OUZ6QCQuBA