हिंदी न्यूज़ गैजेट्स गजब की बैटरी लाइफ: 18 घंटे तक चलने वाले Noise Beads Earbuds लॉन्च, दाम भी कम

गजब की बैटरी लाइफ: 18 घंटे तक चलने वाले Noise Beads Earbuds लॉन्च, दाम भी कम

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 18 Dec 2021 11:58 AM