आ रही नई OnePlus Nord स्मार्टवॉच, लॉन्च से पहले वेबसाइट पर हुई लिस्ट, जानें फीचर्स

यह कंपनी की पहली स्मार्टवॉच होगी जो Nord सीरीज के तहत लाई जा रही है। अभी तक इस सीरीज में स्मार्टफोन और बड्स ही लॉन्च किए गए हैं। इसमें SpO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंट जैसे फीचर्स होंगे

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 17 Apr 2022 12:17 PM

