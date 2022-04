कल लॉन्च होगा: 43 इंच का धांसू OnePlus Smart TV, इतनी होगी कीमत!

Smart TV का प्लान है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय बाजार में 4 अप्रैल को वनप्लस का 4K UHD स्मार्ट टीवी लॉन्च होने के लिए तैयार है। कितनी होगी कीमत और क्या होगा खास, लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 03 Apr 2022 07:21 PM

