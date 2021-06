Carl Pei की कंपनी Nothing अपना पहला प्रोडक्ट भारत में उतारने का प्लान कर रही है। बता दें कि Carl Pei OnePlus के को-फाउंडर रहे हैं, उन्होंने पिछले साल ही वनप्लस को छोड़ा है। अब Pei अपने नए ब्रांड Nothing के तहत एक खास ईयरबड्स Nothing Ear 1 को लॉन्च करने वाले हैं। ये बड्स दुनियाभर में पेश किए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि कब और किस समय भारत में लॉन्च होंगे ये खास ईयरबड्स और कहां से खरीद सकेंगे आप:

Nothing Ear 1 लॉन्च डेट, टाइमिंग और उपलब्धता

नए वायरलेस ईयरबड्स को भारत और अन्य बाजारों में 27 जुलाई को शाम 6:30 बजे IST लॉन्च किए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी मालूम चला है कि Nothing Ear 1 को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के माध्यम से बेचा जाएगा। फ्लिपकार्ट भी हाल ही में एक पोस्टर जारी कर ये जानकारी दी है। वहीं कंपनी का भी मानना है कि भारत में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए फ्लिपकार्ट अच्छा पार्टनर साबित होगा।

Nothing Ear 1 की खासियतें

अभी तक Nothing की तरफ से प्रोडक्ट की जितनी भी तस्वीरें और पोस्टर सामने आए हैं उससे पता चलता है कि इन बड्स का डिजाइन काफी यूनिक है। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल TWS वायरलेस इयरबड्स से काफी अलग है। इन इयरबड्स को एक खास कांसेप्ट के साथ बनाया गया है कंपनी का मकसद बड्स को वेटलेस (हल्का), टाइमलेस (कनेक्ट आसानी से हो जाए) और एफर्टलेस (बिना मेहनत के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाए) बनना है। इसमें आइकॉनिक फॉर्म, और रिफाइंड फंक्शनैलिटी के साथ एक ट्रांसपैरेंट डिजाइन की सुविधा होगी। Nothing का ये ईयरबड OnePlus, Sennheiser, Bose, Skullcandy और Sony जैसे ब्रांड्स को टक्कर देगा।