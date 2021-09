गैजेट्स मोटोरोला की गजब चार्जिंग टेक्नोलॉजी, 3 मीटर की रेंज में 4 फोन एक साथ होंगे चार्ज Published By: Vishnu Wed, 08 Sep 2021 07:18 PM लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.