Motorola One Vision 48 मेगापिक्सल और पंच होल डिस्प्ले के साथ लॉन्च

Motorola ने आखिरकार अपना नया स्मार्टफोन Motorola One Vision लॉन्च कर दिया है। ब्राजील में पेश किए गए इस फोन के बैक पैनल पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और सेल्फी के लिए पंच होल डिस्प्ले है। साथ ही इसके बैक पैनल पर glass gradient है। इस फोन की कीमत कंपनी ने लगभग 23,000 रुपये निर्धारित की है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन गूगगल के एंड्रॉयड प्रोग्राम का हिस्सा है। साथ ही यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई और आने वाले ओएस एंड्रॉयड क्यू के अपडेट को प्राप्त करेगा।

पढ़ेंः Xiaomi Redmi Note 7S में होगा 48 मेगापिक्सल कैमरा, 20 को होगा लॉन्च

Motorola One Vision: Full specifications

Motorola One Vision इंडस्ट्री के पहले 21:9 CinemaVision के साथ आता है और इसमें 6.3-inch Full HD+ डिस्प्ले दी गई है। परफोर्मेंस की बात करें तो Motorola One Vision में सैमसंग का Exynos 9609 processor इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस फोन में 4जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है और इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी का एसडी कार्ड लगाया जा सकता है।

पढ़ेंः लेनोवो लेकर आया दुनिया का पहला फोल्डेबल स्क्रीन वाला लैपटॉप, ये है खास बात

कैमरा की बात करें तो मोटोरोला वन विजन डुअल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं, जिसमें एक 48-megapixel sensor और दूसरा 5 मेगापिक्सल का सेंसर है और कंपनी ने इसमें सैमसंग के कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया है। सेल्फी प्रेमियों के लिए इसमें 25-megapixel selfie camera है। यह फोन टाइप सी यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट सेंसर और 3500 एमएएच की बैटरी के साथ आता है जो टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है।