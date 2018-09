मोटोरोला ने पेश किए दो स्मार्टफोन Motorola One और Motorola One Power

लेनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला ने अपने दो स्मार्टफोन पेश कर दिए हैं और उनका नाम Motorola One और Motorola One Power है। बर्लिन में आयोजित आईएफए ट्रेड शो के दौरान इन फोन से पर्दा उठाया गया। भारत में Motorola One Power की कीमत 14,000 रुपये हो सकती है। यह दाम 4 जीबी रैम/ 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट का होगा। इस वेरिएंट को अक्टूबर में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Motorola One की कीमत 299 यूरो (करीब 24,800 रुपये) के आसपास होगी। इसे यूरोप, लेटिन अमेरिका और एशिया पेसिफिक देशों में जल्द ही उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है।

Motorola One स्पेसिफिकेशन

स्टॉक एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर चलने वाले मोटोरोला वन में 5.9 इंच का एचडी+ मैक्स विजन एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 506 जीपीयू इंटिग्रेटेड, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज दी गई है। फोन में 256 जीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद है। बैक पैनल पर दोनों सेंसर 13 मेगापिक्सल के हैं जबकि सेल्फी प्रेमियों के 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैटरी 3000 एमएएच की है जो टर्बोपावर चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola One Power स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला वन पावर में 6.2 इंच का फुल-एचडी प्सस एलसीडी मैक्स विजन पैनल है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2246 पिक्सल है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ एड्रेनो 509 जीपीयू दिया गया है। बैटरी 4,850 एमएएच की है। Motorola One Power में भी डुअल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट पैनल पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। इस फोन के बाकी स्पेसिफिकेशन मोटोरोला वन वाले ही हैं।