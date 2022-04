हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरे और 30W की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ आया Moto G52, प्रोसेसर और डिस्प्ले भी दमदार

मोटोरोला अपनी G सीरीज के नए स्मार्टफोन मोटो G52 को लेकर हाजिर है। मिड-रेंज सेगमेंट में आने वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 30 वॉट की चार्जिंग भी दी गई है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 13 Apr 2022 10:00 AM

