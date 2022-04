हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा, Motorola के इस फोन में ताबड़तोड़ फीचर

मोटोरोला Edge 30 स्मार्टफोन जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकता है। एक टिप्स्टर ने लॉन्च से पहले इस फोन के खास स्पेसिफिकेशन और फीचर का खुलासा कर दिया है। फोन में कंपनी 50MP का मेन कैमरा देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 04 Apr 2022 01:35 PM

