आ रहे Motorola के 2 दमदार स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक

🚨Exclusive🚨



Motorola Edge 20 Fusion will launch in India in 2 Variants -6+128GB & 8+128GB



Motorola Edge 20 Fusion Price in India

6+128GB- Rs 21,499

8+128GB- Rs 23,999



🛑Motorola Edge 20 Price in India

8+128GB- Rs 29,999

( 1 variant for Edge 20)



🔃ReTweet will be Amazing❤️🔥