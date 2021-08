हिंदी न्यूज़ › गैजेट्स › लॉन्च से पहले लीक हुई Moto के धांसू फोन Motorola Edge 20 Fusion और Edge 20 की कीमत, ₹22000 से होगी कम

गैजेट्स लॉन्च से पहले लीक हुई Moto के धांसू फोन Motorola Edge 20 Fusion और Edge 20 की कीमत, ₹22000 से होगी कम Published By: Himani Gupta Fri, 13 Aug 2021 10:17 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली