हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आज होगा सस्ते फोन का सपना पूरा! Moto ला रहा 50MP कैमरा और कई धांसू फीचर्स वाला Smartphone

आज होगा सस्ते फोन का सपना पूरा! Moto ला रहा 50MP कैमरा और कई धांसू फीचर्स वाला Smartphone

Motorola आज भारत में Moto G22 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Moto G22 का बजट खरीदारों के लिए है। Moto G22 एक Mediatek Helio G37 प्रोसेस के साथ आता, इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ बहुत कुछ है:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 08 Apr 2022 09:40 AM

इस खबर को सुनें